Continua l'ondata di maltempo nel. Dopo le mareggiate dei giorni scorsi, che hanno provocato non pochi danni agli stabilimenti balneari, spazzando via in più aree del sud pontino e anche del Circeo sdraio e ombrelloni, nella mattinata di ieri la forte pioggia ha fatto esondare alcuni torrenti ma il peggio si è registrato nel Comune didove il Rio Argentara è straripato. Nei pressi del torrente due case sono state allagate in Via Martiri d'Ungheria e una cantina in Via Pezzellari. Anche Via Argentara è stata interessata dall'esondazione. Tutte le strade citate sono state interdette al traffico veicolare e pedonale. Sul posto il sindaco Salvatore Vento per sincerarsi delle condizioni dei residenti e i volontari della protezione civile e i vigili urbani. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone, solo alcuni disagi. Monitoraggi sono stati effettuati anche lungo il fiume Garigliano, tra Minturno,per controllare che le acque non rompessero gli argini. Al momento la situazione, nonostante un rigonfiamento del corso fluviale, è ancora nella normalità. La più colpita è stata la Superstrada Formia-Cassino, che è stata completamente interrotta al traffico veicolare in quanto si è verificato un enorme allagamento nel tratto compreso tra Ausonia e Pignataro Interamna, a pochi chilometri proprio da Spigno Saturnia.Nel Comune di Castelnuovo Parano, in particolare, il quartiere Borgo ha vissuto attimi di terrore, con il pian terreno dei palazzi completamente invasi dall'acqua e una persona disabile bloccata in casa. Sulla Sr630, all'altezza di Ausonia, si è creato un vero e proprio muro di acqua a causa dell'esondazione del torrente(nella foto), che giunge fino a Santi Cosma e Damiano, che ha impedito agli automobilisti di passare sia in transito verso Cassino che verso Formia. Molte autovetture sono rimaste impantanate. Interi tratti di strada sul tracciato della Superstrada 630 non sono percorribili anche nel territorio di San Giorgio a Liri, dove, lungo la vecchia strada per la frazione di Badia di Esperia, è crollato anche un ponte.Giuseppe Mallozzi© RIPRODUZIONE RISERVATA