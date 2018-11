Maltempo, strade allagate a Latina: chiuso un tratto di via Bruxelles

Ancora una giornata di disagi e danni dovuti al maltempo. La pioggia incessante non ha risparmiato il capoluogo pontino, dove da questa mattina alcune strade, in particolare quelle intorno alla rotonda dell'Aviatore si sono allagate. L'acqua ha raggiunto mezzo metro d'altezza e sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco e delle pattuglie della polizia locale che hanno transennato un tratto di via Bruxelles impedendo la circolazione. Diverse auto sono infatti rimaste in panne. © RIPRODUZIONE RISERVATA