Maltempo, ritardi e 5 treni regionali cancellati sulla tratta Latina-Roma

A causa del maltempo anche oggi forti disagi per i pendolari sulla linea Roma – Napoli, via Formia. Rfi annuncia che il traffico è in progressiva ripresa dopo i problemi causati da un guasto fra Cisterna di Latina e Pomezia questa mattina intorno alle 6.10. «I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 120 minuti, mentre cinque regionali sono stati cancellati» spiega Rfi.

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:04



