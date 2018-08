Maltempo, pino crolla su un'auto: due persone vive per miracolo

Due persone sono vive per miracolo dopo che un pino di grosse dimensioni è crollato a causa del maltempo sull'auto sulla quale viaggiavano. L'episodio si è verificato in località Acciarella, nel territorio del comune di Latina, al confine con Nettuno.La Lancia Y sulla quale si trovavano due uomini, diretti verso il capoluogo pontino, è stata travolta da uno degli alberi che costeggiano la strada che è finito proprio al centro del parabrezza. Sono stati loro stessi, feriti ma per fortuna non in modo grave, a dare l'allarme.Sono intervenuti vigili del fuoco, personale dell'Ares 118 e volontari della protezione civile. La strada che collega il capoluogo pontino a Nettuno è interrotta per la rimozione dell'albero. I feriti sono stati trasportati all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.Altri disagi per il maltempo si sono verificati in serata sull'Appia, a Latina Scalo e a Borgo Podgora oltre che sulla Litorane a Sabaudia