Maltempo, oggi a Formia scuole chiuse

Il sindaco di Formia Paola Villa ha emesso martedì sera una ordinanza con cui ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna, mercoledì 13 novembre. «Visti i danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche e dal forte vento che, nella giornata 12 novembre, hanno provocato la caduta di alcuni alberi ad alto fusto e numerosi allagamenti in diverse aree della città - si legge nell'ordinanza - Tenuto conto che è necessario garantire la sicurezza delle strutture scolastiche; ritenuto necessario dover intervenire per eseguire verifiche e controlli atti ad accertare la sicurezza degli istituti scolastici di ogni orciine e grado; ritenuto necessario disporre la sospensione di tutte le attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, onde consentire al personale scolastico di effettuare le opportune verifiche atte ad accertare la sicurezza dei luoghi, odina la sospensione di tutte le attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado per l'intera giornata del 13 novembre 2019; Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il giorno giovedì 14 novembre, fatto salvo quanto definito in altre specifiche ordinanze»