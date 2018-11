Maltempo, nuovo allerta arancione a Latina per tutta la giornata di lunedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si allenta la morsa del maltempo sulla provincia pontina flaggellata ormai da una settimana. La Protezione civile del Lazio ha appena diramato una nota in cui comunica che «il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice arancione per rischio idrogeologico su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri, per rischio idrogeologico per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Roma dalle prime ore di domani, lunedì 5 novembre e per le successive 12 ore ore. La Sala Operativa Permanente ha diffuso l'allerta del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555».