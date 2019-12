Un motociclista è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina dopo essere stato colpito da un ramo che si è staccato da un albero. Il giovane è in rianimazione, secondo le prime informazioni il ramo ha anche sfondato il casco ed ha addirittura trapassato il cranio.



Sempre a Latina feriti due vigili urbani, trasportati in codice giallo in pronto soccorso, per la caduta di un cartellone pubblicitario. © RIPRODUZIONE RISERVATA