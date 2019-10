Maltempo a Latina, rami spezzati e strade allagate

Un violento temporale si è abbattuto oggi pomeriggio tra le 14 e le 15 su Latina e su Sabaudia.

Rami spezzati sono caduti su diverse strade, ed in particolare a Latina su Via del Lido - di cui alcuni tratti sono risultati parzialmente allagati nelle vicinanze del centro commerciale Morbella - e su Via Pantanaccio, dove sono stati chiamati i vigili del fuoco per un albero caduto.

Chiamate al 115 anche da Via Diversivo Nocchia, alle porte di Sabaudia, sempre a causa di un ramo spezzato caduto sulla sede stradale. Qui è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

La situazione sembra sotto controllo su Latina e zone limitrofe, ma si temono danni alle colture per via del forte vento che ha preceduto il temporale e la grandinata successiva alle due trombe marine che sono spuntate, quasi contemporaneamente, tra le onde del litorale di Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA