Maltempo, l'allerta resta arancione: «A Latina al momento esclusi provvedimenti chiusura scuole»

Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede dalle prime ore di domani, 29 ottobre 2018, e per le successive 24-36 ore sul Lazio: il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense ed abbondanti sulle zone interne ed appenniniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate. Si prevedono inoltre venti da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta. Violente mareggiate lungo le coste esposte.«Sulla base dei fenomeni previsti - comunicano dal Comune di Latina - della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalle prime ore di domani, 29 ottobre 2018, e per le successive 24-36 ore, valutando il seguente livello di criticità: Codice Arancione (moderata). Pertanto, al momento, non si ravvisa la necessità di un provvedimento di chiusura delle scuole».