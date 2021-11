Maltempo a Itri, valanga di fango invade il paese: case e strade allagate

Una notte di disagi e di paura a Itri, per una valanga di fango e detriti proveniente dalla zona montuosa di Campiglioni che ha invaso strade e abitazioni nel quartiere di San Gennaro, danneggiando pesantemente una ventina di auto parcheggiate in quella zona. Mobilitati vigili del fuoco e Protezione civile. Una delle famiglie è stata evacuata, per motivi di sicurezza, dall’abitazione allagata e invasa dal fango.

E’ la terza volta nel giro di un mese che si verifica una situazione del genere in questa zona della città. Gli incendi dell’estate hanno distrutto gran parte della vegetazione nella zona sovrastante dei Campiglioni cancellando importanti difese protettive. Il sindaco Giovanni Agresti ha disposto, per motivi di sicurezza, l’immediata chiusura delle scuole cittadine, fino a nuovo ordine.