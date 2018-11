Maltempo, infiltrazioni d'acqua nella navata: chiusa l'abbazia di Fossanova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per motivi tecnici la chiesa resterà chiusa a tempo indeterminato». Lo annuncia un cartello affisso da lunedì sul portone di ingresso dell’Abbazia di Fossanova. Il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia sottolinea che «per consentire i necessari controlli e gli eventuali interventi all’interno dell’Abbazia, limitatamente alla Chiesa, a seguito di copiose infiltrazioni di acqua dovute alle forti piogge, i sacerdoti ne hanno disposto la chiusura. Tutte le funzioni religiose saranno comunque svolte nel Refettorio fino alla riapertura della Chiesa».«Dopo esserci consultati con i vigili del fuoco e con il vescovo abbiamo deciso di chiudere la chiesa - spiega don Andrea - Ci sono copiose infiltrazioni d'acqua e sarà necessario intervenire. Vorremmo che i lavori fossero fatti per bene una volta per tutte». Non molti anni fa infatti il complesso abbaziale è stato interessato da importanti lavori di ristrutturazione, ma evidentemente i problemi non sono stati risolti.