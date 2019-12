Maltempo: il vento fa strage di alberi, strade interrotte e danni ingenti. Cinque feriti/Segui la diretta

Aggiornamento 11.35

A San Felice Circeo interventi in corso per liberare le strade in via Caprioli, via Monte Circeo e via Pigneto. Il sindaco invita i cittadini a non uscire. A Lenola pronta la richiesta di stato di emergenza. «I danni sono assai ingenti – sottolinea il sindaco, Fernando Magnafico – anche se, fortunatamente, non si registrano allo stato attuale problemi alle persone. Con gli assessori e i consiglieri comunali continuiamo da ieri a girare in lungo e in largo il paese per monitorare le situazioni più critiche, vigilando per scongiurare guai peggiori. Domani stesso partirà dalla sede comunale una delibera che certificherà lo stato di emergenza in cui versa il nostro territorio. Auspico, in tal senso, che gli enti preposti rispondano in tempi rapidi al nostro grido di dolore».

Aggiornamento delle 11.15

Completamente crollati gli alberi del centro vaccinazioni della Asl in piazzale Carturan, proprio alle spalle dei vigili del fuoco.

Aggiornamento delle 10.55

Serre distrutte a Borgo San Donato, circa venti ettari spazzati via dal vento che non accena a placare. Questa mattina grave incidente stradale per un motociclista colpito da un ramo, ora è in rianimazione. Sono cinque i feriti, oltre questo caso due vigili urbani a Latina e due automobilisti a Sabaudia.

Sono interrotti i collegamenti con le isole pontine, difficoltà anche sulla linea ferroviaria con treni che vengono riprogrammati.

Aggiornamento 10,45

A Minturno Garigliano al limite, acqua non potabile a Minturno, sono in arrivo due autobotti. A Latina feriti da un cartellone "volato" due vigili urbani, trasportati al "Goretti" in codice giallo.

Aggiornamento delle 10.40

A causa delle condizioni meteo avverse e per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata, si registrano numerosi disagi sulle strade statali 7 ‘Appia’ e 148 ‘Pontina’ in provincia di Latina. In particolare, sono provvisoriamente chiusi sulla SS7 ‘Appia’ il tratto al km 49,400 a Cisterna di Latina e il tratto a km 85,200 a Pontinia in entrambe le direzioni.

Sulla ‘Pontina’ al momento è chiuso il tratto al km 101,000 a Latina. Le deviazioni vengono segnalate in loco.



Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.



Una "strage" di alberi in provincia di Latina, a causa del forte vento che da ieri sera non dà tregua. A Sabaudia due persone sono rimaste ferite perché le loro auto sono state colpite da alberi caduti. Difficoltà negli spostamenti sull'Appia, chiusa nella zona di Casal delle Palme - fra Cisterna e Latina - per caduta alberi e a Terracina per allagamento.

Fusti o rami sono caduti praticamente ovunque, A Latina in strada Santa Fecitola, Acque Alte, via Gorgolicino e strada Litoranea. Stessa strada a Sabaudia, dove cadute si registrano in via Formicosa. A Gaeta sul lungomare di Serapo, a Terracina oltre che sull'Appia anche al km 101,200 della Pontina e ancora in Via Circondariale e via Lupinella, via Migliara 55. A Sezze in via Bassiano , a Formia in via Palazzo, in strada del Chiarone a Pontinia, via Vulcano Casella a Campo di Carne. Solo ad Aprilia una decina gli alberi caduti.

A Latina Scalo e Borgo Podgora si registrano problemi per la mancanza di energia elettrica a causa di alberi caduti sulla linea. La situazione è tenuta costantemente sotto controllo in Prefettura e dai centri operativi comunali. L'invito è alla prudenza assoluta e a mettersi in auto solo se realmente necessario.

A Lenola la tensostruttura è stata distrutta dal vento, a Latina volati cartelloni pubblicitari, lo stesso a Sabaudia dove sono state scoperchiate delle serre. Appia chiusa a Monte San Biagio, nei pressi del cimitero