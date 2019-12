Maltempo: il vento fa strage di alberi, strade interrotte a Latina e provincia. Due feriti a Sabaudia

Una "strage" di alberi in provincia di Latina, a causa del forte vento che da ieri sera non dà tregua. A Sabaudia due persone sono rimaste ferite perché le loro auto sono state colpite da alberi caduti. Difficoltà negli spostamenti sull'Appia, chiusa nella zona di Casal delle Palme - fra Cisterna e Latina - per caduta alberi e a Terracina per allagamento.

Fusti o rami sono caduti praticamente ovunque, A Latina in strada Santa Fecitola, Acque Alte, via Gorgolicino e strada Litoranea. Stessa strada a Sabaudia, dove cadute si registrano in via Formicosa. A Gaeta sul lungomare di Serapo, a Terracina oltre che sull'Appia anche al km 101,200 della Pontina e ancora in Via Circondariale e via Lupinella, via Migliara 55. A Sezze in via Bassiano , a Formia in via Palazzo, in strada del Chiarone a Pontinia, via Vulcano Casella a Campo di Carne. Solo ad Aprilia una decina gli alberi caduti.

A Latina Scalo e Borgo Podgora si registrano problemi per la mancanza di energia elettrica a causa di alberi caduti sulla linea. La situazione è tenuta costantemente sotto controllo in Prefettura e dai centri operativi comunali. L'invito è alla prudenza assoluta e a mettersi in auto solo se realmente necessario.

Ultimo aggiornamento: 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA