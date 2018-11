Maltempo, il ministro dell'interno Matteo Salvini domenica a Terracina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, domenica 4 novembre, sarà a Terracina per testimoniare la vicinanza alle popolazioni colpite duramente dall'eccezionale ondata di maltempo che in città ha provocato due morti. Il primo nel giorno del tornado, la seconda oggi a seguito delle ferite riportate.Salvini sarà alle 10 0 nella Cattedrale di piazza Municipio dove assisterà alla Santa Messa. Subito dopo sirecherà in visita nei luoghi della città colpiti dalla tragedia (centro storico alto e centro storico basso, viale dellaVittoria e piazzale Aldo Moro). In città c'è una parte che è "zona rossa" e sono decine le famiglie sfollate, mentre si procede alla conta dei danni