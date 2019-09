Maltempo, forte pioggia in provincia: allagamenti a Fondi, alberi caduti sulla Pontina

Il maltempo crea problemi in provincia di Latina, anche se per fortuna non si registrano al momento grossi danni. Forti disagi sicuramente sì, causati dalla copiosa pioggia che si è abbattuta tra Latina e il sud pontino. In particolare si registrano allagamenti a Fondi - con i medesimi problemi già riscontrati il 23 ottobre dello scorso anno - e sulla Pontina, all'altezza di Sabaudia, dove sono caduti degli alberi e dei rami e il traffico sta subendo forti rallentamenti in direzione sud.



Disagi anche sulle "Migliare", le strade che nel tratto interessato dal maltempo collegano la Pontina all'Appia. Alcuni rami sono caduti sui cavi elettrici, all'altezza della Migliara 49 e sulla Litoranea che da Latina porta a Sabaudia.



Difficoltà per la mancanza di energia elettrica in diverse zone di Terracina, ma l'emergenza è presto rientrata. Ultimo aggiornamento: 18:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA