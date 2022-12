Recuperata un'auto finita nel canale dopo l'ondata di maltempo

Intervento dei vigili del fuoco a Formia, in località Santa Maria La Noce, dove un'auto è stata trovata capovolta in una zona impervia. Sono intervenuti gli uomini della squadra territoriale di Gaeta con il supporto di un'autogrù. Il personale ha recuperato l'auto capovolta, che era finita in un canalone dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la zona di Formia circa un mese fa. Sul posto anche la polizia locale di Formia.