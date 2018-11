Maltempo: esondato il Sisto, allagamenti tra Pontinia e Terracina. E' emergenza canali

Il fiume Sisto è esondato, allagando le zone circostanti a Pontinia e Terracina. La situazione è particolarmente preoccupante e viene monitorata costantemente dalla sala operativa della protezione civile presso la Prefettura.

Il sindaco di Terracina, Nicola Procaccini: «Il mare non riesce a far defluire la pioggia che gonfia i canali, e quasi tutti stanno esondando. Rinnovo l’invito a non prendere l’auto se non strettamente necessario».



Preoccupazione anche per il fiume Linea, mentre si teme per la tenuta del sistema dei canali di bonifica. Quello delle Acque medie è a livelli di guardia. La situazione è particolarmente grave nella zona che va da Pontinia verso sud, ma si sta monitorando anche quella di Latina.

