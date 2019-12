Maltempo: donna messa in salvo a Pontinia con un gommone e sulla Cori-Norma senso unico alternato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Diverse zone completamente allagate, l'unica strada di collegamento per Norma invasa dal fango per lo smottamento della montagna, una donna anziana salvata con il gommone dai Vigili del fuoco. Sono sono alcuni dei danni provocati dalle intense piogge che hanno interessato la zona potina nella scorsa notte. Intonro a mezzanotte i residenti della zona nei pressi della tangenziale a Cisterna hanno allertato il 115 a causa di allagamenti dovuti alle piogge dove è intervenuta sia la squadra di Latina che quella di Aprilia. Più tardi i Vigili del fuoco sono intervenuti verso la zona tra Borgo Grappa e Pontinia dove i pompieri hanno anche messo in salvo una signora anziana con un gommone. Un complesso residenziale sulla Litoranea nei pressi del canale di Borgo Grappa è completamente allagato e i Vigili del fuoco stanno lavorando con la motopompa. I pompieri sono intervenuti a Pontinia anche per l'incendio di un fienile in via Lungo Ufente, fortunatamente le fiamme sono state circoscritte altrimenti avrebbero meso in pericolo un gran numero di bovini.Il forte maltempo ha causato anche uno smottamento del terreno sulla Cori Norma, che è al momento l'unica strada di collegamento per i residenti di Norma dopo la chiusura della via Norbana. Al momento si viaggia a senso unico alternato ma la strada è pericolosa tanto che la viabilità è stata temporaneamente sospesa per il transito dei mezzi navette da e per Norma. "Si sta intervenendo per limitare i disagi", spiegano dal Comune di Nrorma. Dalle 7.30 di questa mattina un mezzo dell'amministrazione di Cori sta provvedendo per ristabilire l'ordinaria viabilità sul tratto. Il Comune di Norma invierà, a breve, una nota a tutti gli istituti scolastici, dando comunicazione dell'accaduto. Fino a quando non saranno ripristinate migliori condizioni di viabilità e sicurezza si raccomanda di non uscire dal paese.