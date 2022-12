Maltempo, domani allerta "arancione" per criticità idrogeologica in provincia di Latina

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche avverse" : dalla serata di oggi, venerdì 9 dicembre e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento».

«Tenuto conto - spiega la nota - delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica» viene indicato per i bacini costieri sud, ovvero per l'intera provincia di Latina, l'allerta arancione. Per questo è stato chiesto agli Enti interessati di «attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai livelli di allerta indicati»