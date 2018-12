Maltempo, campi di nuovo allagati tra Latina e Terracina. Ponte a rischio sulla Migliara 57

Ultimo aggiornamento: 12:58

La pioggia che cade da questa notte ha mandato di nuovo in tilt il sistema dei canali dell'Agro Pontino. Ci sono segnalazioni di campi allagati tra Latina e Terracina. La situazione più critica nelle campagne di Borgo Hermada. «Gli impianti del Consorzio di bonifica - spiega il direttore dell'ente Natalino Corbo - stanno tutti lavorando a pieno regime». Si segnalano problemi lungo il fiume Sisto, anche se al momento il livello dell'acqua ha raggiunto quota 2 metri e 30 ben al di sotto dei 4 metri raggiunti quindici giorni fa nel momento più critico del maltempo che ha messo in ginocchio la provincia. «Anche il livello del mare non dà problemi - spiega Corbo - e consente il deflusso regolare dell'acqua dei canali».La situazione più delicata nel Comune di Terracina, dove l'idrovora di Matera è andata in sofferenza. «Lì abbiamo concentrato tutte le forze, c'è in funzione una elettropompa da 2.500 litri al secondo a cui abbiamo aggiunto tre pompe esterne, due da 300 litri e una da 200, quindi con una capacità di pompaggio di 3.300 litri al secondo. Ci sono anche due trattori che prendono acqua dalle zone sommerse e la scaricano in un altro corso. Ma la situazione è critica, è come se il terreno fosse impermeabilizzato e non riuscisse più ad assorbire pioggia».Sono in corso anche interventi di disostruzione nei canali in corrispondenza della Migliara 44 e 3/4 e della 47 sinistra. A Terracina problemi anche nella zona di Borgo Hermada. Al momento ci sono polizia e protezione civile, oltre agli operai del Consorzio, su un ponte lungo la Migliara 57 che sta dando segnali di cedimento per la forza dell'acqua che ha completamente riempito il canale.