Latina, maltempo: riaperta l'Appia in direzione Napoli

Riaperta l'Appia in direzione Napoli in un solo senso di marcia, sia per i mezzi leggeri che per i mezzi pesanti.

La strada, a causa della presenza di alcuni alberi pericolanti dovuti al forte maltempo delle ultime ore, era stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 72,300 e il km 73,500, nel territorio comunale di Latina.

La circolazione era stata provvisoriamente indirizzata sulla viabilità locale all’altezza di Borgo Faiti. In mattinata la Prefettura di Latina ha informato che è stata riaperta in direzione Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA