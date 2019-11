Maltempo, albero crollato al parco di Latina. Allagamenti al Circeo e nel sud pontino

Un pino è crollato al parco "Falcone e Borsellino" di Latina a causa del maltempo che da ieri sera e per tutta la notte ha flagellato il territorio pontino. L'albero è finito nei pressi della pista di pattinaggio, la zona è stata isolata dai vigili del fuoco che stanno intervenendo per la rimozione. Quello ai "Giardinetti" non è il solo problema registrato: pioggia e vento hanno creato disagi anche in piazza Orazio, sempre nel capoluogo, dove sono caduti dei rami di pino e un albero è pericolante. In corso le verifiche anche su altre piante da parte della protezione civile, mentre i canali di bonifica sono ingrossati per le copiose precipitazioni.



Pioggia che ha creato problemi in particolare a San Felice Circeo, dove si sono registrati allagamenti, e nel sud della provincia di Latina. In corso gli interventi e la conta dei danni. © RIPRODUZIONE RISERVATA