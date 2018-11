Maltempo, nuovo allerta fino a mercoledì mattina. Albero crolla sulla provinciale di Doganella

Da lunedì sera vento forte e scrosci d'acqua a ripetizione stanno imperversando sulla provincia pontina. Poco fa è crollato un albero a causa del maltempo su via Le Pastine, a metà strada tra il bivio di Doganella e Doganella di Ninfa. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere la pianta e liberare la strada.



Nel frattempo è arrivato un nuovo allerta meteo. Il bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica emesso oggi, 20 novembre, dal centro funzionale regionale «riporta una valutazione di criticità codice giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico» che riguarda anche la provincia pontina, valido «dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 9-12 ore». Di conseguenza è scattata la fase operativa di attenzione. Ultimo aggiornamento: 15:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA