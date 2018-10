Maltempo, agricoltura in ginocchio: serre distrutte, verso richiesta di calamità naturale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - È drammatica la conta dei danni dopo l'ondata di maltempo che ha devastato la provincia di Latina.Distruzione e conseguenze che si protrarranno per mesi anche nel settore dell'agricoltura con centinaia di serre a pezzi da Pontinia in giù. La foto in questione è stata scattata a Sperlonga ma una situazione identica si è registrata in tutti i comuni a vocazione agricola.Strutture di vecchia o nuova generazione questa volta, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno con il gelo , non ha fatto differenza: il vento ha spazzato via tutto.«Siamo al fianco di tutti gli imprenditori, che soprattutto nel settore agricolo, hanno visto in poche ore andare in fumo un anno di fatturato e di sacrifici. - è il commento del consigliere regionale Pino Simeone - chiederemo subito lo stato di calamità naturale e lavoreremo affinché i ristori arrivino con la massima celerità per dare a tutte le persone colpite da questo disastro il sostegno necessario ed indispensabile per potersi rimettere in piedi».