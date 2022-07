Maltempo, ad Aprilia albero crolla su un'auto in sosta: chiusa via Inghilterra. Danni alle luminarie di Campo di Carne

Il maltempo che si è abbattuto questa notte sul Lazio ha fatto danni anche ad Aprilia. Decine gli alberi caduti, uno in particolare ha colpito un'auto in sosta su via Inghilterra, nel quartiere Toscanini. Nessuno è fortunatamente rimasto coinvolto.

Per le operazioni di rimozione del platano, questa mattina, la Polizia locale ha dovuto chiudere la strada per diverse ore.

Alcune zone di Aprilia sono rimaste senza energia elettrica fino alle 8 di stamattina.

In via Pantanelle zona Selciatella, un albero in terreno privato è crollato e occupa parte della carreggiata.



Danneggiate anche le luminarie della festa patronale di Campo di Carne organizzata dalla Parrocchia Annunciazione Beata Vergine Maria che doveva iniziare oggi.