Maltempo, a Sabaudia distrutti i gazebo in piazza del Comune

Dalle prime ore dell'alba i volontari della protezione civile comunale di Sabaudia e del gruppo Anc Sabaudia su disposizione del sindaco Mosca sono impegnati per i danni causati dal maltempo. Ci sono alberi caduti in via Biancamano, via Migliara 49, via Migliara 51 e Migliara 53 all'altezza di Borgo Vodice.



Rilevanti i danni ai gazebo e alle pedane di vari bar e pizzerie del centro. Devastato il dehors del Bar Italia in piazza del Comune. Danni anche sul lungomare. La tempesta notturna ha fatto volare via ombrelloni e sdraio in molti stabilimenti. Alcuni gestori sono andati questa notte a metterli in sicurezza per evitare che fossero trascinati via.