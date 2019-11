Maltempo a Latina, scuole allagate: scattano le verifiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mattinata di sopralluoghi per i tecnici del Servizio Decoro e Manutenzioni del Comune di Latina. Dopo i temporali degli ultimi giorni e le segnalazioni di infiltrazioni - che hanno portato lunedì alla chiusura della scuola dell'infazioa di via Legnano e alla palestra dell'elementare Frezzotti - i tecnici hanno effettuato sopralluoghi nei plessi di Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Via Cilea, Via Legnano e Via Pantanaccio.La pioggia caduta intensamente nella giornata di lunedì - spiegano dal Comune - ha messo a dura prova scuole ed edifici pubblici e ha fatto scattare già dalla mattinata i controlli da parte del Servizio Decoro e Manutenzioni del Comune. In particolare sono stati eseguiti sopralluoghi nelle scuole di Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Via Cilea, Via Legnano e Via Pantanaccio. Sono state riscontrate infiltrazioni d’acqua negli edifici e il caso più critico è sicuramente quello di Via Legnano, dove il Dirigente Scolastico ha deciso di sospendere l’attività didattica e disporre la chiusura fino ad oggi compreso. Il personale del Comune sta intervenendo per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile».Priorità anche per l’asilo di Via Budapest, un altro edificio in cui la pioggia incessante di questi giorni ha creato non poche problematiche. «I fondi stanziati - spiega l’assessore Emilio Ranieri - ci consentono d’intervenire rapidamente anche se potrebbero sorgere problemi di parziali chiusure su alcuni plessi. Qualora accadesse, le scuole interessate e il Comune ne daranno tempestiva comunicazione alle famiglie. Superata questa fase caratterizzata dall’urgenza, l’Amministrazione provvederà a stanziare ulteriori fondi per pianificare e dare attuazione a interventi di manutenzione più radicali e duraturi».