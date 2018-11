Maltempo a Latina, Regione mobilitata. La visita dell'assessore Onorati, lunedì arriva Zingaretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione Lazio si mobilita per il maltempo in provincia di Latina. Questa mattina l'assessore all'agricoltura Enrica Onorati, ha visitato insieme al presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, i territori dei Comuni colpiti dal maltempo la scorsa settimana. Lunedì, invece, sarà la volta del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. «Mercoledì abbiamo dichiarato lo stato di calamità naturale - afferma - In queste ore stiamo completando la conta dei danni che invieremo, appena completata, al Governo per chiedere lo Stato di emergenza per i territori devastati dalla pioggia e dal maltempo”.Il sopralluogo dell'assessore all'agricoltura ha toccato alcune aziende agricole di Sperlonga, Fondi, Terracina e San Felice Circeo, colpite dalla straordinaria ondata di maltempo dei giorni scorsi, e ha visto la partecipazione degli amministratori locali e dei rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria del compartoagricolo.«Ringrazio le istituzioni locali e le associazioni di categoria - ha dichiarato Onorati - per la disponibilità e perl'approccio collaborativo nel ricercare ogni soluzione volta ad aiutare gli agricoltori a rimettere in piedi le aziende e riprendere le produzioni al più presto. Siamo vicini alle comunità danneggiate e faremo tutto ciò che è in nostro potere per aiutarle a risollevarsi».