Maltempo a Latina, chiuso l’Asilo Nido “Allegra Brigata” di via Budapest

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Latina ha deciso questa mattina di chiudere l'asilo di via Budapest, disponendo gli interventi di manutenzione «che si sono resi necessari dal maltempo degli ultimi giorni».«Le eccezionali condizioni atmosferiche degli ultimi giorni - spioegano da piazza del Popolo - hanno causato importanti infiltrazioni nell’Asilo Nido comunale “Allegra Brigata” di Via Budapest rendendo i locali inadeguati per i bambini. Sono stati dunque disposti interventi di manutenzione improcrastinabili e, considerato che tali interventi sono incompatibili con le attività dell’Asilo, è stato necessario disporre la chiusura della struttura fino a data da destinarsi».I lavori inizieranno al più presto - assicurano dal Comune - compatibilmente con le condizioni atmosferiche e si protrarranno fino al completo ripristino dei luoghi. Sarà cura del Comune dare tempestiva comunicazione della data di riapertura».