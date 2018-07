Malore prima dello spettacolo al parco, muore una donna

di Stefania Belmonte

Un malore, probabilmente, le è stato fatale. Una donna è morta nella serata di ieri a Terracina, nel parco Oasi. Era seduta in prima fila ed era andata nel parco per vedere uno spettacolo teatrale, ma poco prima che iniziasse si è sentita male. Erano circa le 21. In base alle testimonianze, i tentativi di rianimazione sono andati avanti per circa quaranta minuti, ma purtroppo inutilmente. Sul posto il medico legale e la polizia di Terracina.

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:43



