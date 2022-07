Malore in mare all'alba, salvato da un bagnino fuori servizio e dal suo cane

Si tuffa in mare all’alba, col litorale deserto, poi accusa un malore e cade in acqua privo di sensi, ritrovandosi vivo e vegeto per pura casualità: l’improvviso mancamento, sembra dovuto a un infarto, è stato notato in diretta da un bagnino fuori servizio che stava portando a spasso il cane. Praticamente le uniche due presenze nel raggio di decine di metri; ognuna a suo modo, entrambe protagoniste della buona riuscita del salvataggio. Tanto il padrone, quanto il cane, un meticcio femmina di un paio d'anni.

I fatti si sono verificati intorno alle 6 di domenica a Fondi , nel tratto di spiaggia corrispondente al “Caretta beach”, lo stabilimento balneare attivo sull’arenile che nell’estate del 2020 fece da culla a decine di piccole tartarughe marine. È proprio uno dei bagnini dell’attività ad avvistare l’uomo in mare, un turista di poco più di cinquant’anni proveniente dall’hinterland capitolino. Secondo le ricostruzioni quest'ultimo attira l’attenzione portandosi le mani al petto, subito dopo collassa. A quel punto il bagnino si lancia in acqua e lo riporta non senza difficoltà a riva, un intervento che sul finire è supportato d’istinto dal suo cane , che prende a tirare il turista svenuto agganciandone col muso il pantaloncino.

Subito dopo l’operatore balneare lo mette in posizione di sicurezza ed inizia delle delicate manovre di rianimazione, viene contattato il 118 , dallo stabilimento sono pronti ad attivare il defibrillatore. Ma l’intervento dei sanitari è tempestivo: a soli 12 minuti di distanza dall’allarme arriva in spiaggia il personale di un’ambulanza, seguito da quello di un’auto medica. Nuove manovre di rianimazione, quindi largo a una corsa contro il tempo verso l’ospedale “Fiorini” di Terracina.