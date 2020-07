Malore in pieno centro a Latina, muore il dirigente del Comune Giuseppe Manzi

Un uomo è morto in pieno centro a Latina, dopo aver accusato un malore. L'episodio è avvenuto intorno alle 9,30 quando il signore si trovava tra via IV Novembre e viale Italia, praticamente nella zona alle spalle delle Poste centrali.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, immediato l'intervento di un'ambulanza dell'Ares 118. I sanitari hanno praticato il massaggio cardiaco e le altre manovre di rianimazione che si fanno in casi del genere, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Tanti i passanti che si sono fermati per capire cosa stesse accadendo, intervenuti anche mezzi delle forze dell'ordine ma si è trattato, in realtà, di un malore fatale.

La vittima è Giuseppe Manzi, 52 anni, noto e stimato dirigente del Comune di Latina, dove era responsabile dell'area finanziaria e delle società partecipate. Cordoglio dei colleghi e dell'amministrazione, ma anche a Itri, città della quale Manzi (foto sotto) era originario.

