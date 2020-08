Un uomo colto da malore in mare a Scauri, alla famosa spiaggia dei "Sassolini". E' in gravi condizioni d è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza dell'Ares 118. In fase di accertamento l'accaduto, sembra che una volta entrato in acqua abbia avuto una emorragia cerebrale

Ultimo aggiornamento: 12:04

