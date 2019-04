Malore in auto, muore un ragazzo nel pieno centro di Aprilia

Era in auto, parcheggiato in via Galileo Galilei, ad attendere l'amico che stava facendo delle commissioni, ha accusato un malore ed ha perso i sensi. Un cittadino indiano è morto così, attorno all'ora di pranzo, in pieno centro ad Aprilia. L'amico una volta ritornato verso l'auto ha subito chiesto l'intervento del 118. I sanitari hanno tentato il possibile, ma per il malcapitato non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Aprilia, diretti dal capitano Vincenzo Ruiu, per gli accertamenti del caso. La vittima potrebbe aver avuto un infarto. Nei pressi del parco Manaresi sono giunti anche numerosi connazionali sconvolti per l'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA