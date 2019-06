Malore alla guida, si schianta contro un'altra auto: paura in porto a Ponza

Aveva appena caricato il furgone dell'azienda per la quale lavora, a Ponza, e si era rimesso alla guida quando è stato colto da malore e ha avuto un incidente, finendo con il mezzo contro un'auto in sosta. E' accaduto al porto, poco dopo l'arrivo del traghetto, e solo per miracolo non è avvenuto di peggio.



Il mezzo guidato dall'uomo, infatti, era rimasto accelerato e alla scena hanno assistito centinaia di persone. Il conducente del furgone è stato soccorso - erano presenti anche alcuni medici appena sbarcati - e trasferito in elicottero all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.



Per i presenti tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza © RIPRODUZIONE RISERVATA