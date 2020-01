Ha accostato l'auto ma non ha fatto in tempo a frenare, perché probabilmente colto da malore. Un uomo di 41 anni è morto questa mattina su via del Murillo, a Sezze. Si tratta della prima vittima dell'anno sulla strada, anche se sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che il decesso è stato causato da un malore del conducente.



L'auto - una Bmw - è finita nel canale, ma quando sono arrivati i soccorritori dell'Ares 118 per l'uomo non c'era già più nulla da fare.



