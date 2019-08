Malore al mercato coperto di Latina, uomo salvato da 118 e medici fuori servizio

Un uomo di circa 70 anni è stato salvato grazie al provvidenziale intervento di un'ambulanza dell'Ares 118 e di medici fuori servizio che erano a prendere il caffè in un bar a due passi dal mercato coperto di Latina, in via Don Minzoni.



L'episodio si è verificato questa mattina, l'uomo era con moglie e figlio quando si è accasciato a terra ed è scattato l'allarme. Poco dopo è arrivata l'ambulanza, i medici che erano al bar notato il trambusto sono intervenuti e hanno aiutato gli infermieri del 118. L'uomo ha avuto un arresto cardiaco ma è "ripartito" grazie alle manovre salva vita e al defibrillatore, quindi è stato intubato e trasferito nel vicino ospedale "Santa Maria Goretti" © RIPRODUZIONE RISERVATA