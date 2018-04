L'appuntamento tra Maietta e Colletti nelle foto della polizia. La microspia scoperta nell'auto e le chat su Whatsapp per evitare il telefono

di Marco Cusumano

, una delle figure chiave del gruppo criminale guidato dae sgominato con l'inchiesta Arpalo, si accorse di essere intercettato, notando una cimice all'interno della sua auto Mini Cooper.Il 19 febbraio 2016, circa due mesi dopo il suicidio dell'avvocato Paolo Censi, Colletti portò la sua auto in un'officina a Latina per un'anomalia del funzionamento delle luci dell'abitacolo.«Il tenore dei commenti - si legge nelle carte dell'indagine - intrattenuti tra Colletti e i meccanici fanno supporre che gli stessi sia siano accorti della presenza dello strumento intercettivo, tanto è vero che a specifica domanda del dipendente dell'officina a Colletti, se lui pensa che abbiano fatto qualcosa, Colletti con voce bassa risponde lo commentiamo dopo».Dopo aver trovato l'apparecchio all'interno dell'auto, Colletti fa finta di nulla in maniera piuttosto goffa. «E' palese - scrivono gli investigatori - come è in uso negli ambienti avvezzi all'illegalità, il comportamento del Colletti il quale si guarda bene dallo smontare e denunciare alle autorità di aver trovato lo strumento intercettivo, ma piuttosto recita una commedia e successivamente si fa ancora più guardingo dal commentare, salvo tenere costantemente alto il volume della radio.La cimice nell'auto di Colletti consente agli investigatori di effettuare anche dei pedinamenti scattando delle fotografie per documentare gli incontri utili alle indagini.Il 16 febbraio 2016 Maietta chiede a Colletti di richiamarlo appena tornato a Latina adducendo, come scusa, la vertenza di un dipendente.«La motivazione - scrivono gli investigatori - fornita da Maietta a Colletti non corrisponde a realtà, ma si tratta di un escamotage usato per non parlare in maniera esplicita al telefono, presumibilmente precedentemente concordata con».L'appuntamento tra i due avviene in un momento molto delicato dell'intera vicenda, come sottolineano gli investigatori: «L'incontro che avviene nello studio di Maietta in via dei Volsini è stato concordato nelle ore immediatamente successive alla conclusione del primo ingresso delle autorità presso la sede della SMC Trust.Alle 18,45 Colletti, terminato l'incontro, esce dallo studio di Maietta ed «esprime ad alta voce alcuni concetti riguardanti evidentemente il contenuto del colloquio avuto con Maietta, palesando diretti riferimenti al lavoro degli investigatori: E' talmente normale che secondo me... lasciali fa!».Nei giorni scorsi Il Messaggero ha pubblicato alcuni stralci degli interrogatori del pentito Renato Pugliese, 100 pagine piene di omissis per non compromettere le nuove indagini in corso