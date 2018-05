Nel 2006 i primi conti segreti di Maietta e Cavicchi in Svizzera

di Marco Cusumano

Tutto iniziò nel luglio 2006. Un promotore finanziario di Latina accompagnò a Lugano, presso gli uffici della banca per la quale lavorava, Pasquale Maietta e Paola Cavicchi.In quel periodo, secondo gli investigatori, furono gettate le basi per il futurosgominato nell'operazione Arpalo. Uno dei primi passaggi fu l'apertura di due conti correnti cifrati indicati con gli acronomi dei figli di Cavicchi e Maietta, FARO (Fabrizio e Roberta Cavicchi) e GIUMA.«La data di apertura - scrivono gli investigatori - è del 28 luglio 2006, stessa data di apertura del conto cifrato (...) di cui è titolare Fabrizio Colletti, con numeri identificativi in immediata successione, cosa che confermerebbe quanto asserito dal promotore finanziario, ovvero che i due aprirono dei conti correnti nella medesima data in cui lui li condusse presso gli uffici della banca di Lugano».Arrivò poi la JULY Investments SA, società svizzera creata per gestire i conti elvetici. «L'analisi dei conti della JULY - spiegano gli investigatori - non può essere assolutamente svincolata da quella dei conti correnti personali di Pasquale Maietta, il quale, pur non formalmente presente nella struttura societaria, ne ha sempre orientato e determinato le strategie, conferendo il mandato alla SMC per la sua costituzione ed alimentandone le casse con disponibilità finanziarie tratte dai conti correnti cifrati a lui intestati».Flussi di denaro difficili da seguire senza adeguate competenze e strumenti. Un sistema costruito, pezzo dopo pezzo, per poi essere utilizzato nel core business del gruppo criminale: il trasporto su gomma.«Lo studio di Pasquale Maietta - si legge nelle carte dell'inchiesta Arpalo - è la sede legale di numerose società, delle quali circa 40 operano - o hanno operato - nel settore del trasporto merci su strada, reale core business degli indagati, dal quale traggono risorse utili per le acquisizioni patrimoniali e per le esigenze personali».I primi investimenti a Latina, nel settore immobiliare, risalgono all'inizio del 2008 quando la J&M Investments, riconducibile al gruppo di Maietta, acquista un'abitazione a Latina in via Sant'Agostino al prezzo di 363.000 euro. Il pagamento avviene attraverso un assegno tratto da un conto corrente collegato alla società svizzera JULY Investments SA. L'appartamento sarà poi dato in locazione a Pasquale Maietta.Gli investigatori, durante le indagini, scoprono inoltre alcuni movimenti bancari che «confermano la promiscuità tra i coindagati Pasquale Maietta e Paola Cavicchi: attraverso la fiduciaria SMC Trust si scambiano denaro servendosi del conto offshore della società panamense GIAMELE, al fine di evitare rapporti diretti tra la JULY Investments SA e la ROFA Investments SA».Ogni scelta viene effettuata con estrema attenzione per ridurre al minimo le spese e aumentare al massimo i profitti, ingannando non solo il fisco ma anche i lavoratori assunti nelle società di trasporto per i quali non venivano versati i contributi previsti. Soldi che ora dovranno essere versati dallo Stato e quindi dai contribuenti.