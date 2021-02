Operazione Reset, il deputato Trano: «Finora preoccupanti coperture»

«Finalmente, grazie anche alla collaborazione con la direzione distrettuale antimafia, la criminalità nel territorio pontino non è più affrontata come la semplice sommatoria di casi isolati, ma come realtà organizzata, in grado di dare filo da torcere allo stato proprio per l’uso di tecniche tipiche delle organizzazioni mafiose». E' quanto dichiara il deputato pontino Raffaele Trano, membro della commissione Finanze della Camera, rispetto all'operazione Reset della Polizia di Stato

«Elogio l’operato della questura di Latina, della squadra mobile e degli agenti impegnativcon estrema professionalità su più fronti. Al questore, Michele Spina, sempre presente in prima persona, vanno i miei complimenti per la visione d’insieme del territorio che sta dimostrando di avere e per il clima di fiducia che ha creato e che vede allargare il numero dei collaboranti con la giustizia. Ovviamente se tutto questo fino ad oggi è stato possibile è perché, come hanno dimostrato anche indagini precedenti, ci sono state preoccupanti coperture contro le quali, proprio noi politici, dobbiamo essere vigili»

Operazione "Reset", gli apprezzamenti bipartisan alla Polizia

