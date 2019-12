Mafia e politica, Tripodi: «Non ho nulla da temere, bene l'iniziativa della commissione Antimafia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Tripodi, citato nell'inchiesta Alba Pontina nell'ambito dei presunti voti comprati, commenta l'interessamento della commissione Antimafia al "caso Latina".«Non ho nulla da temere. Male non fare, paura non avere. Bene l'iniziativa della commissione Antimafia» dice Tripodi attraverso una stringata nota stampa. Nessun riferimento al contenuto dell'inchiesta "Alba Pontina" e alle parole dei pentiti che descrivono i legami tra il clan Di Silvio e la politica locale.Tripodi, candidato sindaco alle comunali di Latina nel 2016, oggi è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. Probabilmente sarà convocato in commisisone Antimafia così come annunciato dal presidente Nicola Morra che ha intenzione di proporre l'audizione dei candidati sindaci del 2016.«Un quadro inquietante», così definisce Morra quanto sta emergendo nel processo Alba Pontina. «Uno spaccato criminale che ha già avuto una prima conferma nella sentenza del giudice Annalisa Marzano del tribunale di Roma. Il clan Di Silvio a Latina, in questi anni, ha dialogato con "parti" importanti della politica e del calcio locale. Chiederò, nel prossimo ufficio di presidenza della commissione antimafia,di aprire una indagine sul caso Latina ascoltando anche i candidati sindaci delle precedenti elezioni amministrative. La commissione antimafia acquisirà anche il resoconto dell'udienza del processo Alba Pontina di martedì scorso nel quale è stato ascoltato il collaboratore di giustizia Renato Pugliese».