Maenza, piromani di nuovo in azione, in serata brucia monte delle "Rose"

Da qualche ora fiamme e roghi sparsi stanno distruggendo la montagna delle "Rose" alle spalle del territorio di Maenza. Non è la prima volta che i piromani mettono a fuoco questa zona della montagna lepina, dove già, circa un mese fa, hanno fatto terra bruciata della pineta e macchia mediterranea, oltrechè dei boschi vicini esistenti.Le fiamme si sono propagate in un baleno e da alcune ore il forte vento di tramontana le sta alimentando. Sul posto, poichè è un località quasi inaccessibile, nelle ore notturne è difficile intervenire e si aspettano le prime ore della mattinata per mettere in moto la macchina per lo spegnimento dell'immane rogo che sta causando danni enormi alla località. Infatti, in mattinata dovrebbe sopraggiungere almeno un canadair e l'elicottero della Protezione civile regionale che getteranno acqua sul rogo sperando di riuscire a spegnerlo in giornata .