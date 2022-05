Malore in auto, muore un ex finanziere di 63 anni

Un uomo di 63 anni di Maenza è morto in un incidente stradale nel primo pomeriggio, provocato probabilmente da un malore. La vittima è un ex finanziere andato in pensione qualche anno fa.

Erano da poco passate le tredici quando l’uomo stava percorrendo nella contrada Farnete, il tortuoso tragitto della provinciale Madonna dei Martiri. Ad un certo punto deve essersi sentito male tanto da cercare di accostare l’auto sul ciglio della strada. Poco dopo è stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato l’ambulanza dell’Ares “118”.

I sanitari, giunti sul luogo della disgrazia, non hanno potuto che constatare il decesso dell’ex finanziere, la cui salma è stata trasportata all’obitorio del cimitero di Priverno, mentre il veicolo veniva rimosso, sequestrato e avviato presso il deposito giudiziario di via Madonna delle Grazie a Priverno.

Il primo cittadino di Maenza, Claudio Sperduti, che si dice “rattristato per la perdita di un cittadino esempleare, dedito alla famiglia e che usava trascorrere i momenti liberi nella giornata nella piazza centrale maentina di Santa Reparata. Cosa ancora più triste – aggiunge il sindaco – è che qualche settimana fa aveva partecipato felicemente al matrimonio del figlio”.