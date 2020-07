Maenza, lotta contro il tempo per arginare le fiamme nel bosco di Valle Grande

Due Canadair, un elicottero, una squadra di vigili del fuoco e le due Protezioni civili di Maenza e Roccagorga da alcune ore stanno lottando all'interno del bosco di Valle Grande, nel territorio maentino, i primi inondando di acqua decine di ettari di terreno, gli altri per arginare le fiamme che stanno distruggendo già dalle prime ore del pomeriggio il bosco.

Data la forte calura estiva non si sa bene sei i roghi a macchia di leopardo che cingono la collina, siano da attribuire all'opera dei piromani in questi giorni di caldo torrido. L'operazione di spegnimento è tuttora in corso anche da parte dei volontari giunti a dare man forte al fine di domare i focolai d'incendio su Valle Grande. Ultimo aggiornamento: 17:34