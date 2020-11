Lutto a Sezze, due morti per Covid, tra questi anche un noto vigile urbano

Giornata no quella di oggi, giovedì 12 novembre, sul fronte Covid per la comunità di Sezze. Pochi minuti fa il sindaco, Sergio Di Raimo, tramite i suoi canali social, ha comunicato il decesso di due concittadini positivi al virus. A perdere la vita, dopo il ricovero al Goretti, un uomo del 1964. Non ce l’ha fatta neppure Pietro D’Alonzo, vigile urbano classe 1957, meglio conosciuto in città come “Peppo”.

«Siamo scossi - si legge nella nota del primo cittadino - tutta la cittadinanza è scossa, dalla prematura scomparsa di Peppo, nostro concittadino nonchè Vigile Urbano alle dipendenze dell'Ente. Il Sindaco e l'amministrazione comunale partecipano al dolore ed esprimono vicinanza alla famiglia e al Comando di Polizia Municipale. Alle ore 12:00 - conclude la nota - il Sindaco e il Presidente del Consiglio rispetteranno un minuto di silenzio davanti la caserma dei Vigili Urbani».

Cordoglio anche da parte del presidente del consiglio comunale, Enzo Eramo, che attraverso un lungo post Facebook, ha voluto lasciare un ultimo saluto al 63enne. «Oggi questa città ha perso un pezzo della sua storia, direi dell'anima - scrive Eramo - è morto per covid Pietro D'Alonzo per tutti Peppo. Era parte della nostra polizia municipale, un riferimento per la nostra comunità. Per me poi è stato un compagno di generazione e mi piace ricordare la comune fede nell'Inter che per noi è stata una sorta di porta per il mondo. Lo ricordo come amico - prosegue il post - lo ricordo come agente di polizia municipale in servizio dal 1991. Era un pezzo di una Sezze profonda che forse stiamo perdendo come abbiamo perso lui».

A breve il sindaco proclamerà il lutto cittadino per la giornata di domani, in memoria dei quattro decessi per covid-19 che finora hanno colpito la cittadina lepina.

