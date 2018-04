Lutto nella politica pontina, morto a 77 anni Stefano Zappalà

di Giovanni Del Giaccio

E' morto durante la notte all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina Stefano Zappalà, noto esponente politico del territorio. Aveva 77 anni ed era stato ricoverato in urgenza per una crisi respiratoria.



Originario di Aci Bonaccorsi (Catania) dopo la carriera da ufficiale nell'esercito si era dedicato alla professione di ingegnere. E' stato nel 1994 tra i fondatori di Forza Italia e da allora ha sempre avuto ruolo di assoluto rilievo, fino ad arrivare al Parlamento Europeo - unico esponente della provincia di Latina a raggiungere tale traguardo - per due legislature, tra il 1999 e il 2009.



Consigliere regionale del Lazio tra il 1995 e il 2000, consigliere comunale a Latina dal 1997 al 2002, era stato anche sindaco di Pomezia tra il 2002 e il 2007, quindi l'elezione in Europa.



Dopo l'esperienza a Strasburgo, era stato assessore regionale al turismo nel Lazio, con la giunta di Renata Polverini. Uscito da Forza Italia, si era avvicinato all'esperienza della Lorenzin.

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:40



