Lutto nella Laziomar per la tragica morte del comandante Michele Lauro

Ha perso la vita, in un incidente mortale a Castellammare di Stabia, Michele Lauro, 60 anni, comandante di lungo corso di navi Snav e Gnv ed aliscafi della Nlg. Attualmente lavorava presso la Laziomar come responsabile di flotta e direttore generale per i collegamenti con le isole di Ponza e Ventotene.

L'uomo si trovava alla guida della propria autovettura mentre transitava sulla Statale Sorrentina in direzione Napoli, quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un'altra auto di grossa cilindrata, condotta da un 32enne del posto. Sul posto sono giunti gli uomini della polizia stradale di Sorrento e i vigili urbani.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’indagine. Il 32enne di Castellammare ferito nell’incidente è indagato per omicidio stradale.