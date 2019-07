Lutto nella diocesi di Latina, morto don Natale Mantovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto nella diocesi di Latina. E' morto, infatti, don Natale Mantovani, per lungo tempo parroco a Borgo San Donato. I funerali si terranno lunedì 15 luglio, alle 16, presso la chiesa di Sant’Anna a Pontinia, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo Mariano Crociata.Don Natale aveva 86 anni, era sacerdote dal 1961, è stato parroco di di Santa Maria Assunta in Cielo a Sermoneta fino al 1981, anche se nell’ultimo periodo chiese e ottenne di essere inviato come missionario in Australia. Nel 1984, al suo rientro in diocesi, fu destinato a Borgo San Donato (Sabaudia).Nei primi Anni Novanta ancora un’altra esperienza missionaria in Albania, dove la diocesi pontina stava sostenendo la ricostruzione di alcune opere nel villaggio di Shiroka, vicino Scutari. Qui portò a compimento la costruzione della chiesa del villaggio, con annessi locali parrocchiali, e altre opere necessarie alla vita quotidiana dei residenti. Si dedicò alla costruzione di un’altra chiesa in una località confinante.