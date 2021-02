Lutto nel giornalismo pontino, morto a causa del Covid Gianfranco Compagno

E' morto questa mattina all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina Gianfranco Compagno, pubblicista di Aprilia, molto attivo nel mondo del giornalismo locale e colonna del "Giornale del Lazio" e prima ancora del "Pontino". Aveva 70 anni ed era stato ricoverato a causa del Covid. Una vita in prima linea per i diritti dei pubblicisti e dei collaboratori, con i media locali aveva tenuto a battesimo una serie di giovani di Aprilia poi avviati alla professione in diverse testate.

APPROFONDIMENTI LATINA Covid, 121 nuovi casi a Latina

Sempre in prima fila alle manifestazioni pubbliche e ai corsi di formazione, con il suo inconfondibile papillon, era stato tra i fondatori dell'Associazione stampa pontina ed era attivissimo nella sezione di Latina dell'Associazione stampa romana. Grande appassionato di storia locale, era stato fautore del gemellaggio tra Aprilia e la città di Mostardas, in Brasile, città natale di Menotti Garibaldi, primogenito di Giuseppe e Anita che riposa proprio ad Aprilia, a Carano.

Ultimo aggiornamento: 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA