Lutto nel calcio pontino: è morto Loreto Stravato, ex allenatore del Minturno

Un personaggio conosciuto non solo a Minturno ma in tutto il calcio locale. E' morto, all’età di 60 anni, stroncato da un brutto male, Loreto Stravato. E’ stato allenatore del Minturno Calcio, ma ha avuto esperienze passate anche a Gallipoli (serie D), a Malta e in altri club.



A Minturno era molto conosciuto, essendo una persona disponibile e stravagante. Ha militato anche nel folklore locale, in particolare negli Sbandieratori “Le Tre Torri” di Minturno e in passato ha collaborato con il quotidiano locale "Latina Oggi".



I funerali si svolgeranno domani, martedì 9 ottobre, alle ore 15, presso la Cattedrale di San Pietro Apostolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA